Atriz pornô revela motivo de internação após cena de sexo com pênis gigante

A atriz pornô Angela White, considerada um dos principais nomes do ramo, revelou o verdadeiro motivo para ter sido internada após gravar cenas de sexo. Diferente do que Keiran Lee divulgou, que ela teria sido hospitalizada por causa do tamanho do pênis dele, a mulher teve um problema de saúde.

“Eu tive apendicite e precisei passar por uma cirurgia para removê-lo. Foi pura coincidência. Não há nenhuma evidência médica que sugira que o pau imenso dele machucou meus órgãos”, disse Angela.

O pênis do ator realmente pode ser considerado imenso, pois ele mede 25,4 cm e foi o que o tornou mais famoso. Em entrevista ao podcast Pillow Talk, Lee tinha lembrado o ocorrido de mais de 10 anos atrás e usado o tamanho de seu “instrumento” como motivo da internação da colega.