BBB23: Aline Wirley é a nova Líder após quase 18 horas de prova

Aline Wirley é a nova Líder da semana do BBB23. Após quase 18 horas de prova de resistência, Ricardo Alface desistiu da disputa e consagrou a cantora como campeã da 12ª competição pelo principal poder do reality show.

Aline e Ricardo passaram quase 18 horas andando numa esteira enquanto seguravam um botão. Alface, no entanto, acabou caindo e precisou receber atendimento médico.

Esta é a primeira liderança de Aline no programa, que chegou a disputar com afinco outra prova de resistência com Cezar Black, mas perdeu para o integrante da Pipoca.

🚨 Veja o momento que Alface caiu e Aline se tornou a líder da semana. #BBB23 pic.twitter.com/DeXL6II4ZM — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 31, 2023

Prova do Líder do BBB23

A Stone era a dona da prova e fez com que os participantes ficassem fantasiados de maquininha de cartão. Além disso, eles precisam ficar apertando um botão e só podem soltar quando uma contagem regressiva aparece no telão.

As dificuldades, entretanto, não param por aí. Os confinados ficam sobre uma plataforma que fica girando e funciona como se fosse uma esteira. Os brothers, então, precisam ficar andando enquanto o objeto fica em movimento. Além disso, em determinados momentos, fumaça e vento também atrapalham os participantes.

Quando um participante é eliminado, uma contagem regressiva é feita, a prova é “pausada” durante alguns segundos e permite com que os restantes na dinâmica descansem por um curto período de tempo.

Caso os participantes continuassem na prova até o programa ao vivo desta sexta-feira (31/3), um desempate seria realizado.