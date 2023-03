Brasil ‘perde’ 5,9 km² para Bolívia, mas na prática não muda nada; entenda

Esta área de 5,9 km² está localizada na faixa fronteiriça do Brasil com a Bolívia, em Mato Grosso do Sul, mais especificamente no rio Paraguai, de acordo com o gerente de regularização fundiária e cartográfica da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jadir Bocato.