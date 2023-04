Brasileira morre ao cair do 6º andar de prédio na Argentina

Uma brasileira morreu após cair do 6º andar de um prédio em Buenos Aires, na Argentina. A mulher foi identificada como Emmily Rodrígues Santos (na imagem em destaque), de 26 anos. O empresário Francisco Sáenz Valiente, de 52 anos, foi preso por suspeita de envolvimento na morte.

De acordo com informações do Clarín, vizinhos encontraram o corpo da mulher caído no chão do pátio de um prédio no bairro do Retiro, em Buenos Aires, na última quinta-feira (30/3).

Em contato com a polícia, vizinhos disseram ter visto uma mulher alterada no 6º andar do prédio, e que, logo depois, despencou. A polícia e os bombeiros, que atenderam a ocorrência, a levaram ao Hospital Fernández, mas ela morreu no caminho.

A imprensa local informa que o empresário preso havia organizado uma festa com Emmily e outras duas brasileiras. A polícia deteve uma das mulheres para que servisse de testemunha.

Segundo o Clarín, o empresário afirmou às autoridades que não teve envolvimento na morte da mulher. Ele disse que Emmily entrou em estado de completo descontrole e se atirou do prédio.

Segundo os investigadores, há indícios que a brasileira sofreu um colapso nervoso por volta das 9h após uma discussão. Ela teria começado a correr pelo apartamento. As informações são do portal Télam.