Cantor sertanejo morre atropelado, aos 43 anos, em rodovia de São Paulo

O sertanejo Matheus, da dupla com Zé Henrique, morreu atropelado aos 43 anos, na madrugada de quarta-feira (29), na Rodovia Dom Pedro I, em Valinhos. A informação foi confirmada a Splash pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

De acordo com a pasta, o condutor do veículo foi preso em flagrante por homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Segundo relatos de testemunhas, o motorista teria dormido no volante e invadido a pista contrária.

O músico estava voltando de uma viagem ao Rio de Janeiro e foi atingido quando parou o veículo para trocar a direção com um amigo, de 71 anos.

O idoso ficou ferido e foi encaminhado a um hospital da região. Já o artista chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Exames do Instituto de Criminalística apontaram a presença de álcool no organismo do motorista.

A página oficial da dupla no Instagram compartilhou um comunicado sobre o acidente. O corpo de Matheus foi enterrado hoje, no cemitério Bom Pastor, em Ribeirão Preto (SP).

“É com o mais profundo pesar e imensa tristeza que comunicamos o falecimento de Matheus. Neste momento difícil e de dor, manifestamos os mais profundos sentimentos de pesar”, diz o texto.