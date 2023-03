Claudia Leitte revela assédio aos oito anos: “Nunca vou esquecer”

“É uma cena que não sai da minha cabeça. Eu e a minha mãe no ônibus, ela me levava para a escola, tinha uma rotina. Eu via muitas coisas acontecendo. Mas uma, mesmo eu muito jovem nunca esqueci”, começou a artista durante uma participação no Encontro desta quinta-feira (30/3).

A cantora explicou que a mãe a sentava no banco e a envolvia com as mãos, como uma forma de proteção. Como ela estudava pela manhã, sempre pegava o fluxo intenso do horário de almoço com ônibus cheios. “Um cara encheu o saco da minha mãe de modo muito intransigente, que me assustou profundamente e eu nunca me esqueci da expressão dele. Não bastasse todo aquele constrangimento, ele olhou para mim e disse: ‘Chama ela aí’. Eu nunca me esqueci disso, eu morri de medo. Eu lembro o pavor que eu senti”, lembrou. Além de Claudia Leitte - Publicidade- Ela aproveitou a história para elogiar uma das convidadas do programa, Daiane Silva Costa, que percebeu o momento em que foi assediada dentro de um ônibus em Belo Horizonte (MG) na última terça-feira (28/3). A mulher teve o bumbum fotografado por um homem, mas viu e o confrontou ainda dentro do veículo. “A atitude da Daiane foi muito corajosa, porque a minha foi de me esconder. A gente sente vergonha. Eu devia ter uns oito anos, Patrícia, mas eu nunca vou esquecer! A gente passa por várias situações e a gente aprende a se esquivar. A gente se esconde, a gente se omite”, compartilhou. Claudia Leitte enfatizou ainda que é necessário que as mulheres se apoiem e cobrem punição para casos de assédio. “Você tocar nesse assunto agora junto com a gente aqui fortalece, a gente sabe que é um passo que a gente precisa dar. É importante pelas mulheres de amanhã. Eu era uma criança quando passei por isso com a minha mãe. Não é só desrespeitoso, é mais do que isso: é invasivo, é triste, dói. Me dá tremor na alma.”