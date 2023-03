Comissão aprova convite de Socorro Neri convocando ministra Marina Silva

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (29) requerimento de autoria da deputada federal Socorro Neri (PP-AC) de convite à ministra de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, para debater os Planos e Programas do Ministério para o quadriênio 2023/2026.

O objetivo, segundo a deputada, é para que o parlamento tome conhecimento sobre a reorganização, planejamento estratégico e orçamentário do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima para os próximos anos.

“Tal demanda se faz necessária visto que as questões ambientais, nesta nova gestão do Poder Executivo, ganharam novo protagonismo dentro do cenário nacional e internacional”, diz Socorro Neri.

Para ela, a “a assunção da Ministra nos traz boas perspectivas de que a área ambiental tenham suas políticas públicas fortalecidas, deste modo solicitamos o detalhamento das seguintes políticas e estratégias: – política nacional do meio ambiente; – política de preservação, conservação e utilização sustentável de ecossistemas, biodiversidade e florestas; – estratégias, mecanismos e instrumentos econômicos e sociais para a melhoria da qualidade ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais; – políticas para a integração do meio ambiente e a produção econômica; – políticas e programas ambientais para a Amazônia”, acrescentou.

O deputado José Priante (MDSB-PA), presidente da Comissão, deverá marcar a data do depoimento da ministra, a acreana Marina Silva, que é deputada federal eleita pela Rede Sustentabilidade de São Paulo, para após a Semana Santa, em abril.