Confira a previsão do tempo para esta sexta-feira em todo o Acre

De acordo com o site o O Tempo Aqui do metereologista Davi Friale, a sexta-feira no leste e sul do Acre (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): será de tempo quente, com sol, nuvens e chuvas, em geral, passageiras e pontuais, mas que podem ser fortes a partir da tarde. A temperatura mínima varia entre 20 e 23ºC, e a máxima oscila entre 30 e 33ºC.

Já no centro e oeste do Acre (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá): tempo quente, com sol, nuvens e chuvas, em geral, passageiras e pontuais, mas que podem ser fortes em algumas áreas. A temperatura mínima varia entre 21 e 24ºC, e a máxima, entre 31 e 34ºC.

Assim, com os novos dados, entendemos que o rio, em Rio Branco, ainda vai subir um pouco até esta sexta-feira, quando, aí sim, estabilizará e começará a baixar a partir de sábado, dia primeiro de abril. Mesmo com essa nova avaliação, o nível do rio Acre, na capital, não deverá passar de 17,3m.

O tempo vai continuar com chuvas diárias no Acre, neste fim de semana, mas nada que seja tempestuoso. Os ventos soprarão, entre fracos e calmos, com eventuais rajadas, porém sempre abaixo de 35km/h e as chuvas não deverão superar 40mm, exceto num ou noutro ponto isolado, não provocando, portanto, uma nova elevação acentuada do nível dos principais rios.

Com baixa probabilidade, poderão ocorrer inundação de algumas ruas e transbordamento de alguns igarapés, pelo menos até a próxima segunda-feira, dia 3 de abril, porém, repetindo, sem maiores transtornos.