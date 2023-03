Conselho Regional de Administração do Acre celebra aniversário aniversário de 13 anos

No dia 23 de março de 2023, o Conselho Regional de Administração do Acre (CRA/ACRE), celebrou seu aniversário de 13 anos. O evento aconteceu na sede do Conselho e contou com a presença de profissionais de administração, conselheiros, empresários e autoridades locais.

A celebração foi marcada por uma homenagem aos fundadores do CRA/ACRE, que foram lembrados pelos esforços em estabelecer o Conselho e promover a valorização da profissão de administrador no Estado.

Durante a cerimônia, foram homenageados administradores e empresas, que se destacam em nosso Estado.

O Presidente do CRA/ACRE, Adm. Marco Fábio, destacou a importância do trabalho do Conselho, para a valorização da profissão de administrador e a melhoria da gestão nas empresas e organizações do Estado.

Após a cerimônia, os presentes foram convidados a participar de um Coffee break. O momento foi marcado pela confraternização entre os presentes, e pela celebração dos avanços conquistados pelo Conselho ao longo desses 13 anos.