Ulysses é eleito vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara

“Desde que chegou à Comissão, o deputado coronel Ulysses tem se destacado por seu valor profissional e político”. As palavras foram do presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, deputado Sanderson (PL/RS), ao saudar, esta quarta-feira, 29, o deputado coronel Ulysses(UB/AC) como mais novo vice-presidente da Comissão juntamente com mais 2 outros deputados.

Com 38 integrantes, a Comissão de Segurança Pública tem se revelado uma das comissões mais importantes, atuantes e de maior visibilidade da atual legislatura. Basta lembrar que no próximo mês de abril, vai receber nada menos que 4 ministros(Justiça, Turismo, Direitos Humanos e GSI).

“O nosso compromisso é com a nossa Nação, nosso Estado e com o povo brasileiro que clama por segurança e pela paz social”, resumiu o parlamentar que adiantou vai trabalhar com afinco para tornar as leis mais rígidas. “Vamos nos esforçar arduamente para que nossas normas desestimulem o cometimento do crime”, assegurou. A opinião do deputado foi compartilhada entre a grande maioria dos integrantes da Comissão, dentre eles o deputado Osmar Terra (MDB/RS) que lembrou que “leis mais duras conseguem tirar das ruas criminosos em potencial”.

Valorização

Dentre as prioridades do deputado coronel Ulysses na Comissão figura também a valorização dos profissionais de segurança pública. “Entendemos que temos que caminhar para um maior reconhecimento do trabalho de todos os agentes de segurança pública seja policiais militares, civis, penais, enfim todos os integrantes do sistema integrado de segurança pública”. O deputado garantiu que vai cuidar mais detidamente das questões que afetam diretamente os agentes de segurança como periculosidade, insalubridade e carga horária, “já que tudo isto contribui decisivamente na qualidade dos serviços prestados pelas forças de segurança à sociedade”.

Discussões

Numa sessão extremamente concorrida e voltada para a discussão de políticas públicas para combater o aumento da violência, que é, ainda hoje, uma das maiores preocupações da população brasileira , o deputado coronel Ulysses reiterou que cabe ao Congresso Nacional -e particularmente à Comissão de Segurança Pública – o debate e proposição de soluções para problemas que interferem diretamente na vida do cidadão. ”A segurança pública é sinônimo de respeito às leis e equilíbrio social . Sem segurança não há nem liberdade nem cidadania”, sintetizou.