CS:GO caiu? Servidores do jogo de tiram ficam instáveis nesta sexta

No Twitter, muitos usuários reclamaram do problema, citando inclusive um mau funcionamento do menu do jogo, além da falha de conexão em si. Vale lembrar que essa é a segunda vez em que CS:GO apresenta um problema do tipo desde o anúncio oficial de Counter-Strike 2 (CS2), título que vai substituir o FPS atual da Valve no mercado. Confira mais detalhes a seguir.

O problema começou por volta de 14h40, com alguns relatos e o início da subida no gráfico do Downdetector. Segundo o site, os jogadores estão enfrentando problemas de conexão com o servidor, gameplay e login. Ontem, também no meio da tarde, o título apresentou o problema pela primeira vez, mas que foi logo resolvido. Muitos usuário relacionaram a situação ao lançamento de Counter-Strike 2, oficializado pela Valve na última semana.

ever since they announced cs2, csgo has been down too much for my liking — Ibrahim Ayyad (@ibrayyad) March 31, 2023

O erro atingiu não só usuários brasileiros, mas também de outros países. No Steam Status, por exemplo, além do Brasil, México, Argentina e Peru estão com servidores apontando baixa qualidade de conexão. Outros centros, como Estados Unidos e grande parte da Europa, seguem na mesma situação. Com alta qualidade, apenas servidores de Polônia, Índia e Emirados Árabes Unidos.