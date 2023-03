De fio dental, Paula Fernandes explicita beleza e sobe clima

Paula Fernandes resolveu dar um presente pra lá de especial para seus fãs no Instagram. A famosa exibiu bem o corpão usando apenas um biquíni mínimo. Os comentários para beldade foram quentíssimos.

“Paula faz um live aqui no insta, pra conversar com a gente, estamos com saudade das suas lives aqui”, pediu uma fã. “Saudades cantora, não vejo a hora disso tudo passar para poder te ver brilhando nos palcos. Amo Você”, se declarou outro.

“E tão bom ver uma foto sua e sabe que você está bem meu amor”, elogiou a internauta.”Lindaaa por dentro e por fora, outro beijo para você, claro, e que corpo em mulher”, disse a fã.

Recentemente, Paula Fernandes causou alvoroço e levou seus seguidores à loucura após mostrar bem o corpaço usando apenas um biquíni. É possível observar as pernas torneadas da beldade, que colecionou elogios.