Defensoria Pública de Cruzeiro do Sul começa a funcionar em novo prédio; conheça

Nesta segunda-feira (3), a Defensoria Pública do Acre (DPE/AC) em Cruzeiro do Sul atenderá a população em uma nova localidade com o intuito de prestar atendimento com mais conforto e segurança.

Segundo a defensora-geral, Simone Santiago, vários investimentos estão sendo feitos para melhorar o atendimento nos municípios do interior. “Estamos adquirindo veículos, equipamentos, estruturando as sedes da Defensoria e a unidade de Cruzeiro do Sul, agora com o novo espaço, vai avançar na missão de garantir o acesso à justiça aos que mais precisam”, explicou a defensora-geral.

O novo prédio está localizado na Avenida Coronel Mâncio Lima, no bairro Floresta e os atendimentos nas áreas cível e criminal, funcionarão de forma presencial das 7h às 12h. O agendamento e o chat para atendimento virtual continuam disponíveis no site da DPE/AC, das 7h às 11h.

“Estamos buscando otimizar nossa prestação de serviço e como este novo prédio, possibilitaremos mais conforto e privacidade aos atendimentos”, salientou o defensor público Diego Luiz Sales, que coordena a Unidade da Defensoria de Cruzeiro do Sul.