A Defesa Civil do município se manifestou através de nota divulgada nas redes sociais alertando a população de mais chuvas durante as próximas horas em todo o estado

Em alerta emitido em suas redes sociais, a Defesa Civil de Rio Branco prevê chuvas intensas, entre hoje (28) e amanhã (29), em áreas do AM, PA, AP, RO, MT, GO, TO, MA, PI, CE, RN e em todo o Acre.

O acumulado de chuva pode chegar a 100 milímetros (mm) com ventos de até 100 km/h.