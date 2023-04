Diocese de Rio Branco divulga programação completa da Semana Santa; confira

A Semana Santa, período litúrgico da Igreja Católica, tem início no próximo domingo (02) como um dos momentos mais importantes do calendário cristão, que começa com o Domingo de Ramos e finaliza com a celebração da Páscoa, no domingo seguinte (09).

De acordo com o reitor da Catedral, padre Manoel Monte, haverá ainda, o retorno do tradicional Alvorecer da Ressurreição, que não era realizado desde o início da pandemia da Covid-19.

Na Diocese de Rio Branco, a programação da Semana Santa será realizada na catedral Nossa Senhora de Nazaré e nas paróquias.

Veja a programação completa da catedral:

02/04 – Domingo de Ramos – horários: 06h, 08h, 17h, 19h

Benção e procissão dos ramos, seguido de missas.

05/04 – Missa Crismal – horário: 19h

Benção do óleo do Crisma, Batismo e Unção dos Enfermos.

06/04 – Celebração da Ceia do Senhor e Lava-pés – horário: 19h;

Após a celebração será realizada a Adoração ao Santíssimo.

07/04 – Celebração da Paixão e Morte de Cristo – horário: 15h;

17h – Procissão de Cristo Morto; após a procissão acontece a encenação da Morte de Cristo, no Palácio Rio Branco.

08/04 – Vigília Pascal – horário: 19h;

09/04 – Alvorecer da Ressurreição – horário: 04h;

A Santa Missa será realizada nos horários normais: 06h, 08h, 17h e 19h.