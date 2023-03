DNIT incia reparos em trecho apartado da BR-364 e estuda decretar estado de emergência

Depois que o aterro provisório de pedras feito no KM 1033, da BR-364, em Extrema -RO, cedeu e a rodovia voltou a ser interditada, deixando o Acre isolado do restante do país, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já enviou uma equipe para o local e iniciou os trabalhos de reparo.

SAIBA MAIS: VÍDEO: BR-364 aparta mais uma vez e Acre fica isolado do restante do país

- Publicidade-

A informação foi dada pelo senador Alan Rick, que acionou o órgão.

“Acionei o DNIT e a empresa já começou a fazer a recomposição do aterro. Isso garantirá a retomada emergencial do tráfego na rodovia. A previsão é para a tarde desta sexta-feira”, disse o senador.

O político disse que o Governo Federal estuda decretar situação de emergência na região para agilizar as licitações.

“Ontem, estivemos no Departamento Nacional, em Brasília, com o diretor geral, Fabrício Galvão, que se comprometeu a realizar uma nova licitação na próxima semana e avaliam, inclusive, decretar situação de emergência no transporte da região, o que vai agilizar as licitações e contratações das empresas para que as obras de recuperação sejam feitas o mais rápido possível”, continuou.

“Não podemos continuar nessa situação de toda semana um trecho se romper e voltarmos ao isolamento”, finalizou.