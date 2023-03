Dois dias após término, Bia Miranda fala sobre novo affair: “Era pra acontecer”

A fila não andou, correu! Dois dias após anunciar o término de seu noivado com Gabriel Diego, Bia Miranda já está com o coração preenchido. Nesta quinta-feira (30/3), ela revelou no podcast “Fala, Levado” que está apaixonada pelo DJ Buarque.

Em entrevista à coluna LeoDias, Bia Miranda deu detalhes de como conheceu o novo affair e como está sendo a nova fase.

- Publicidade-

“Conheci ele há muito tempo, bem antes de entrar no reality show e acabei o reencontrando em uma casa de show em São Paulo, foi aí que começamos a conversar e expliquei que estava em fase de término. Ele como sempre, foi super respeitoso comigo e depois quando eu já estava solteira nos reencontramos em uma festa e acabou acontecendo, era pra acontecer”, contou a vice-campeã da A Fazenda 14.

“Já conhecia o trabalho do Buarque, porém nunca falei com segundas intenções, pois não condiz com o meu caráter. Apenas começamos a conversar após o meu término com o meu ex e ele super respeitou esse momento difícil para mim”, completou.

Questionada se Buarque é a pessoa com quem seu ex a acusa de ter trocado mensagem e o traído, a neta da cantora Gretchen relatou que: “Fontes confiáveis já me contaram que o meu ex, enquanto eu estava confinada, mandava mensagens para as minhas fãs de forma suspeita, então quem provavelmente me traiu foi ele. Não preciso disso, encerrei meu antigo relacionamento, pois já estava desgastada por diversos fatores e me escolhi antes que prejudicasse mais a minha saúde mental”.

Sobre a nova fase, Bia diz que está se sentindo livre e se declara para o DJ Buarque.

“Estou feliz, uma mulher livre. Já sofri muito na vida por diversos problemas que poderiam me fazer desistir, porém deram o gás para eu ser quem sou hoje, conquistar os meus sonhos e ajudar quem precisa. Escolhi compartilhar os meus momentos com as pessoas que dão o real valor que eu mereço e uma dessas pessoas é o Rafael (Dj Buarque). Ambos estamos felizes, cada um com a sua carreira e trabalhos sem depender do dinheiro de nenhum e creio que tudo isso aconteceu para que um propósito maior de Deus aconteça”, finalizou.

Apaixonada

Em uma breve participação no podcast ‘Fala, Levado’, ao lado do DJ Buarque, a influenciadora digital falou sobre sua ligação com o novo affair e contou que já trocava mensagens há algum tempo com Buarque, mas só ficaram pela primeira vez após o fim do relacionamento de quase 4 anos.

“Estou apaixonada, o Rafael me conquistou com a pureza dele, com a simplicidade dele e eu estou apaixonada, é isso”, declarou a influenciadora.

O término

Na última terça-feira (28/3), a ex-A Fazenda anunciou em suas redes sociais que decidiu terminar o noivado que tinha com Gabriel. Segundo ela, o ex a xingava, maltratava e “não fazia nada, só sabia gastar dinheiro”.

Miranda também o acusou de tentativa de agressão e roubo: “Quase me agrediu no quarto! (…) Ele roubou meu carro, foi pro Rio com ele, roubou todo meu dinheiro que estava no Nubank”. A influenciadora compartilhou que já está resolvendo toda a situação. “Estou resolvendo da minha maneira”, concluiu.