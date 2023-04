Durante palestra da polícia, aluna de 15 anos denuncia estupro do próprio tio

Uma palestra sobre abuso sexual e violência doméstica feita em uma escola do município de Matias Barbosa, em Minas Gerais, levou uma adolescente de 15 anos a denunciar o tio dela de 39 anos por abuso sexual, na quarta-feira (29/3). Ao ouvir os policiais falarem sobre proteção à mulher, a menina contou que é abusada desde os 11 anos pelo homem.

“A Polícia Civil, ministrando uma palestra sobre violência doméstica, recebeu intervenção de uma vítima que se sentiu confortável em procurar as investigadoras de Polícia Civil que acompanhavam o evento e teve a tranquilidade de narrar que vinha sendo abusada por um familiar”, explicou o delegado Saulo do Prado Rodrigues, à frente do caso.

As informações são do jornal Estado de Minas. De acordo com a polícia, a menina informou que o último estupro ocorreu na noite anterior do evento na escola e que nunca havia falado sobre a violência com ninguém.

Com a denúncia, a polícia instaurou um inquérito e conseguiu um mandado de busca e prisão preventiva do agressor. Ele foi encontrado, preso e encaminhado ao presídio do município. O homem aguarda o julgamento.