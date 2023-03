eFootball 2023 iguala Messi e CR7 com cards de mesmo overall

Na última quinta-feira (30), o eFootball 2023, antigo PES, atualizou a seleção da semana (Players of the Week – POTW) com um pacote especial dos jogadores que atuaram em suas respectivas seleções nacionais. Com a carta mais forte do pacote, Cristiano Ronaldo recebeu uma versão “Em Evidência” com overall 96, a mesma nota da carta de Messi lançada recentemente. As novas versões dos jogadores são para o modo Dream Team, onde cada usuário pode montar o próprio time com cards obtidos através de eventos dentro do jogo.