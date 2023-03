Entenda a plástica que ex de Jojo Todynho fará para definir o abdômen

Lucas Souza está empenhado em dar um up no visual após o fim de seu casamento com Jojo Todynho. Por isso, o ex-militar recorrerá a lipoaspiração HD na próxima semana. Apesar de seguir uma rotina saudável, ele não está contente com o seu corpo, conforme informou à revista Quem.

“Minha intenção é definir mais o abdômen. Gosto de malhar, mas existem alguns músculos que são mais difíceis de ganhar. Vai muito do biótipo da pessoa também. Agora o meu ‘tanquinho’ vai sair!”, brincou o influenciador.