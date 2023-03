Filha do Quico do ‘Chaves’ entra para o OnlyFans

“Dona Florinda deve está com os cabelos em pé”, foi um dos comentários que surgiram na internet, após Vanesa Villagrán, filha mais nova de Carlos Villagrán, o Quico do seriado “Chaves” entrar para o mundo do Onlyfans.

A empresária de 40 anos, fruto do casamento do ator com Graciela Rivera, que foi uma de suas esposas, ela está faturando alto com suas fotos mais picantes.

Vanesa cobra 11 dólares para ter conteúdo exclusivo na plataforma, na cotação atual, dá cerca de R$ 56. Ela ainda tem uma lista de presentes que gostaria de ganhar.

Entre os desejos estão lingeries no valor de R$ 470, e um cortador de pontas de cabelo que está custando mais R$ 19 mil.

