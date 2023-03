Fornecimento de água em alguns bairros de Rio Branco está prejudicado; saiba quais

A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água de Esgoto (Saerb), comunica que em decorrência do problema de alguns balseiros que entraram embaixo no flutuante da ETA (Estação de Tratamento de Água) II, na noite dessa quinta-feira (30), a autarquia precisou parar uma das bombas de captação.

Na manhã desta sexta-feira (31), o Saerb estará realizando a retirada, mas o abastecimento de água em alguns bairros da cidade ficará prejudicado.

- Publicidade-

São eles: Castelo Branco, Bela Vista, Mascarenhas de Moraes, Palheiral, Estação Experimental, Ivete Vargas, Centro, parte do Bosque, Base, Manoel Julião, Morada do Sol, Tropical, Cadeia Velha, Habitasa, Adalberto Aragão e CR São Francisco.