Friale prevê chegada de frente fria para o Acre e não descarta novas inundações

O pesquisador Davi Friale, do site O Tempo Aqui, já lançou suas previsões do tempo para o mês de abril, que inicia a partir deste sábado (1).

De acordo com o mago, em abril o tempo começa a ficar mais seco com eventuais ondas polares. “Abril ainda é o começo do outono, mas já se podem observar mudanças no clima”, destacou.

“O outono, em abril, ainda está no começo, mas as mudanças já começam a ser percebidas no clima do Acre. As chuvas diminuem, principalmente na segunda quinzena do mês, e as primeiras ondas polares já tendem a ser mais frequentes e fortes, podendo provocar temporais”, continuou.

Friale diz que a probabilidade de enchentes e inundações causadas é baixa, mas a chance de chuvas acima da média é alta.

“Analisando as atuais condições da atmosfera e dos oceanos, projetamos para o mês de abril de 2023 chuvas acima da média na maior parte do Acre, principalmente no leste e no sul do estado, podendo chover entre 20 e 50% acima da normal climatológica. A probabilidade inundações causadas pelos principais rios do Acre, em abril, é baixa”, acrescentou.

“Quanto às temperaturas, deverão oscilar dentro da média, ou seja, entre 20 e 22ºC, para as mínimas, e entre 30 e 32ºC, para as máximas. Deverá haver incursão de, pelo menos, uma onda polar, derrubando a temperatura para menos de 16ºC, no leste e no sul do Acre. Já, nos dias quentes, a temperatura, eventualmente, poderá chegar a 35ºC, principalmente no centro e no sul do estado”, finalizou.