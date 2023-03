Gabriel Santana é eliminado do BBB23 e Top10 está formado

O top10 do BBB23 está formado (novamente). Na noite desta terça-feira (28/3), em um Paredão apertado, a escolhida pelo público para deixar a o reality foi Gabriel Santana. O ator ficou com 56,45%% dos votos e volta para casa. Bruna Griphou flertou com a eliminação, mas ficou na segunda posição, com 42,48%. Aline, por sua vez, ficou com apenas 1,07%.

Bruna explicou, ainda antes do anúncio, que sabe que errou, mas realizou um sonho dentro do BBB23 e que foi a melhor experiência de sua vida. Em seu discurso, Tadeu Schmidt ressaltou as informações externas levadas ao programa por Larissa e Fred Nicácio, eleitos durante a repescagem. O apresentador também salientou sobre os erros de cada participante e ressaltou a posição de cada emparedado.

- Publicidade-

O comunicador também exaltou Mosca e se perguntou o que ele errou durante a sua trajetória, o chamando de “evolução do ser humano” e salientou os palavões de Bruna. Porém, a maior pergunta feita pelo apresentador foi: “Quem se sobressai?”. Logo no final, Tadeu contou que o ator deixou o programa.

Modo Stone

Como de costume, três participantes foram sorteados para dar o palpite. Entretanto, o que foi diferente na noite desta terça-feira (28/3), Black, Marvvila e Ricardo, que foram escolhidos na urna, precisaram entrar em um consenso. Alface votou em Gabriel e disse que ele não jogou tanto durante os Jogos da Discórdia. Os outros dois optaram por Aline e deram a mesma justificativa.

Por fim, o biomédico aceitou as outras opções e mudou o voto. Assim, os três concordaram em “eliminar” Aline. O palpite certo poderia render mais R$ 60 mil ao prêmio final, o que não aconteceu.

Assim, apenas R$ 40 mil foram adicionados ao montante final.

Trajetória de Gabriel Santana

O ator entrou no BBB23 grudado com Sarah e firmou uma grande amizade com a psicóloga. Logo em sua apresentação, Gabriel Santana se declarou bissexual pela primeira vez e se jogou no reality. Logo na primeira festa do programa, o eterno Mosca trocou beijos com Fred Nicácio.

Entretanto, o affair com o médico não foi para frente. Algum tempo depois, o ator engatou um romance com Sarah e trocou beijos dignos de filme. Mesmo assim, o relacionamento não foi para frente e a psicóloga começou a ficar com Ricardo Alface.

Já em suas últimas semanas na casa, Gabriel se declarou para Bruna Griphao e tentou beijá-la. Entretanto, a atriz não cedeu às investidas e se manteve firme. Os dois se aproximaram bastante, mas acabaram o jogo como amigos.

Durante o jogo, o ator foi três vezes para o Paredão. Na primeira oportunidade, prometeu que ia raspar a cabeça se voltasse e cumpriu.