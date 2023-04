Galvez joga contra o Vasco por classificação para o 2º turno

O Galvez joga contra o eliminado Vasco neste sábado, 1º, a partir das 15 horas, no Florestão, e uma vitória garante a equipe no segundo turno do Campeonato Estadual. O Imperador terá alterações e o Vasco cumpre tabela.

Mudança tática

Depois de duas partidas no Estadual, o técnico Kinho Brito resolveu realizar uma mudança tática. O atacante Rômulo deixa a equipe e o Galvez vai passar a jogar com três volantes.

“Quero melhorar o setor de marcação da equipe sem perder o poder do ataque. Essas mudanças são importantes para tornar o time mais competitivo”, explicou Kinho Brito.

Vasco faz despedida

Sem grandes investimentos e com uma equipe muito abaixo das suas tradições, o Vasco faz contra o Galvez a despedida do Estadual de 2023. São três jogos no campeonato com 13 gols sofridos e 4 gols marcados.

Alberto no apito

Alberto Júnior apita Galvez e Vasco. Rener Santos e Roseane Amorim irão trabalhar como auxiliares.