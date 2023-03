Gladson faz pronunciamento para anunciar novas medidas a desabrigados

Na noite de terça-feira (28) e na manhã desta quarta-feira (29), por meio de vídeos publicados em suas redes sociais e nos canal de comunicação oficial do Governo do Estado, o governador Gladson Cameli anunciou uma série de medidas assistenciais para ajudar a população prejudicada pelas cheias dos igarapés que cortam a capital Rio Branco e do Rio Acre, no interior do estado.

Aos servidores públicos estaduais afetados pelas inundações, o governo antecipará 50% do valor da primeira parcela do 13º salário e a cota referente ao terço de férias. O repasse será feito mediante requerimento do trabalhador.

O Estado também confirmou o pagamento, durante dois meses, do programa Auxílio do Bem para dez mil famílias diretamente atingidas pela enchente. O valor é de R$300,00 por cada família.

Gladson Cameli disse que também foram assegurados pelo governo acreano recursos para custear o aluguel social aos moradores que tiveram suas residências destruídas pela força das águas. A concessão do benefício terá duração de três meses.