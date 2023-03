Gleici Damasceno conversa com primeira-dama da República sobre enchentes no Acre

A situação do estado acreano tem sido repercutida nas mais variadas mídias e sensibilizado diversos artistas. A acreana Gleici Damasceno gravou um vídeo nas redes sociais ressaltando a solidariedade dos acreanos e comentou sobre a conversa que teve com Janja Lula da Silva, primeira-dama do Brasil.

“Ontem à noite eu conversei com a Janja e [ela] prontamente foi muito receptiva. Falou que o presidente Lula estava muito preocupado e que ia até fazer uma ligação para o Gladson hoje. E essa ligação foi feita”, explica.

Além dessa ligação, Gleici também mostrou e falou sobre a postagem feita no Twitter pelo presidente Lula.

“É muito bom a gente saber que pelo Estado, as pessoas, as famílias que perderam tudo, elas estão sendo assistidas”, enfatizou.

Por fim, ela agradeceu a primeira-dama pela conversa que tiveram.

Confira: