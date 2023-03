Gleisi ironiza volta de Bolsonaro: “Venha ver como o país melhorou”

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, publicou um vídeo nas redes sociais em que ironizou o retorno ao Brasil do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), programado para acontecer no início da manhã desta quinta-feira (30/3).

“E aí, Bolsonaro? Está voltando? Venha ver como o Brasil melhorou na sua ausência”, disse a presidente do PT.

- Publicidade-

Na publicação, Gleisi destacou algumas medidas adotadas pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante os primeiros três meses de mandato, como a volta do programa Mais Médicos e o aumento do salário mínimo.

A presidente do PT também citou o incentivo do programa de vacinação pelo governo federal “para nunca mais repetir o genocídio que você causou na última pandemia”.

“Você pode voltar quando quiser. O que não voltará jamais é o tempo sombrio em que você infelicitou esse país”, finalizou Gleisi Hoffmann.

Confira:

O Brasil está melhor desde que Bolsonaro foi embora! 🔴 Assista o recado que a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann @gleisi, mandou para Bolsonaro pic.twitter.com/VjnbNXaGDn — PT Brasil (@ptbrasil) March 29, 2023

Volta do ex-presidente Bolsonaro

O desembarque do ex-presidente Bolsonaro no Brasil está marcado para as 7h10 desta quinta-feira no Aeroporto Internacional de Brasília.

Bolsonaro viajou para os Estados Unidos dias antes do fim de seu mandato, após decidir não participar da posse do atual presidente Lula, uma quebra no rito democrático. O ex-mandatário ficou hospedado na casa do ex-lutador de MMA José Aldo em Orlando.

De volta ao Brasil, Bolsonaro deverá assumir como presidente de honra do Partido Liberal (PL) com um salário de aproximadamente R$ 41 mil.