Google Moon: site leva você em ‘viagem’ à Lua; saiba usar

O site Google Moon permite “navegar” pela superfície da Lua diretamente no navegador do computador. A plataforma exibe uma representação em 2D em que é possível visualizar as crateras e detalhes do satélite natural da Terra. O usuário pode ainda aproximar as imagens e mudar o tipo de visualização da superfície do astro. Vale lembrar que a navegação em 3D da Lua está disponível no Google Earth Pro, que pode ser baixado no Windows, macOS e Linux. Confira, a seguir, como usar o Google Moon para explorar a Lua pelo PC.