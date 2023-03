Governo divulga último boletim da enchente; 48 bairros estão alagados na Capital

O governo do Acre, por meio da Defesa Civil Estadual, informa que às 18h desta segunda-feira, 27, o nível de medição do Rio Acre, em Rio Branco, esteve em 16,80m, ultrapassando a cota de alerta (13,50m) e também a cota de transbordamento (14m).

Rio Branco

Em Rio Branco, 48 bairros foram atingidos e sete igarapés transbordaram. São eles: Almoço, Judia, São Francisco, Dias Martins, Batista, Fundo e Liberdade. Ainda na capital, foram instalados 30 abrigos.

Um total de 2.002 ocorrências foram atendidas. Os atendimentos estão sendo feitos pelas equipes mobilizadas pelo governo estadual por meio do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretarias, Polícia Militar, e Instituto Socioeducativo, composta por 375 pessoas que estão envolvidas nas ações de suporte às ocorrências.

Brasileia

Em Brasileia, o rio está com 13,23 metros, sendo que a cota de transbordamento é de 11,40m. Oito bairros foram atingidos, sendo eles: Marcos Galvão, José Baraúna, Eldorado, Leonardo Barbosa, Samaúma, Eldorado, 28 de Maio, 03 Botequins. Ao todo, 7.927 pessoas foram atingidas, sendo 2.800 famílias; 109 famílias estão desabrigadas, sendo 386 pessoas. Há ainda 600 famílias desalojadas e cinco abrigos montados.

Boletim do Acolhimento

De acordo com o Boletim do Acolhimento, cinco municípios foram atingidos, sendo eles: Rio Branco, Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia e Xapuri. Há um total de 695 famílias desabrigadas, sendo 2.673 pessoas e 39 abrigos foram montados.

Obs: Os dados dos demais municípios ainda estão sendo computados. Além disso, os números podem sofrer alterações de acordo com o horário de divulgação deste boletim.

Confira o relatório direto no site do Corpo de Bombeiros.

Apoio do Governo Federal



O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, estiveram em Rio Branco para acompanhar os transtornos causados pelo transbordamento dos principais igarapés da capital e do Rio Acre.

Na ocasião, acompanhados do governador Gladson Cameli, as autoridades visitaram o abrigo que funciona no colégio Sebastião Pedrosa, no bairro Comara, no Segundo Distrito da capital.

Plano de Contingência e campanha #JuntosPeloAcre

Em reunião, ainda na madrugada da última sexta-feira, 24, o governador Gladson Cameli esteve com representantes do governo estadual e da Prefeitura de Rio Branco, quando estabeleceram ações estratégicas conjuntas em apoio à população afetada pela forte enxurrada que atingiu a capital acreana e municípios vizinhos. Durante todo o dia foram realizados atendimento às ocorrências solicitadas por meio do Centro Integrado de Operações Públicas (Ciosp).

O governo lançou a campanha #JuntosPeloAcre, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd).

O intuito da campanha é arrecadar insumos, desde cestas básicas, água mineral, material de higiene pessoal, roupas tamanho adulto e infantil e fraldas para bebês. Também podem ser doados colchonetes, colchões, lençóis, cobertores e outras roupas de cama, além de água mineral e ração para animais.

As doações podem ser feitas, entre às 8h e 20h, no Colégio Estadual Barão do Rio Branco (CEBRB), em frente à Praça Plácido de Castro, no centro da capital.

Em caso de emergência ligue 193

Para solicitar atendimento em decorrência das chuvas, basta entrar em contato com o Centro Integrado de Operações Públicas (Ciosp), por meio do 193.