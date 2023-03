Governo Lula bate o martelo e decisão vai beneficiar quem usa o gás de cozinha

Neste mês de março, o Governo Federal não está realizando liberações relacionadas ao programa Vale-gás nacional. De toda forma, o fato é que já há uma data para o retorno dos pagamentos do benefício social. Como se trata de um projeto de caráter bimestral, a próxima liberação deve acontecer apenas a partir do mês de abril.

A expectativa é que o valor do vale-gás no mês de abril seja em torno de R$ 100.

Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, as regras gerais de seleção não devem mudar. Seguirá valendo a ideia de que para ter direito ao programa, é necessário ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico do Governo Federal.

Além disso, o Ministério indica que é necessário ter ao menos um integrante da família recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). É preciso atentar ainda para os limites de renda. O Governo Federal seleciona apenas as famílias que ganham até meio salário mínimo.

Mesmo os cidadãos que cumprem todas as regras de entrada acima, ainda não estão garantidos no programa social. É preciso aguardar a decisão do Ministério do Desenvolvimento Social. O processo de entrada depende diretamente do espaço no orçamento que o Governo dispõe para uso naquele determinado mês de pagamento.

Como saber se vou receber?

Para saber se o Ministério selecionou o seu nome para o programa, não é necessário sair de casa. Através do sistema do app do Bolsa Família ou mesmo do Caixa Tem é possível saber se o cidadão está entre os selecionados para o projeto social.

Esta consulta não precisa ser feita agora. Normalmente, o Ministério divulga estes resultados em uma data mais próxima do início das liberações do benefício. Neste sentido, é provável que os cidadãos tenham que esperar mais algumas semanas.

Quanto vou receber?

Ao contrário do sistema de pagamentos do Bolsa Família, o Vale-gás Nacional não possui um valor fixo. Os repasses variam de acordo com o preço médio nacional do botijão de gás de 13kg nos últimos seis meses. Este patamar é sempre definido pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).

De antemão, o Ministério já adianta que no próximo mês de abril, os repasses do Vale-gás devem corresponder a 100% do preço médio do botijão. É possível adiantar que todos os usuários devem receber algo acima dos R$ 100 em abril.

Calendário do vale-gás

Dados mais recentes do Governo Federal apontam que pouco menos de 6 milhões de pessoas receberam o dinheiro do Vale-gás nacional em fevereiro. Para abril, a tendência é que o patamar de número de beneficiados se mantenha estável.

Os repasses programados para o próximo mês deverão seguir a mesma lógica das datas do Bolsa Família. Uma pessoa que recebe os dois benefícios poderá usar os dois saldos de uma só vez.

Abaixo, você pode conferir o calendário do Vale-gás nacional para o mês de abril: