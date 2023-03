Governo Lula estuda decretar estado de emergência climática permanente no Acre

A Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, chegou ao Acre neste domingo (26), e acompanhou de perto o dilema das famílias atingidas pela alagação, alertando para a questão climática da região.

Agora, o Governo Lula considera a possibilidade de decreto para reconhecer estado de emergência climática permanente em determinadas situações previamente identificadas e estudadas.

O decreto de emergência climática permanente seria dado em mais de mil municípios mapeados como vulneráveis mediante essa questão climática que muito tem afetado as regiões do Brasil, incluindo o Acre.

“Há uma sugestão que se está debatendo no governo para que se decrete estado de emergência climática permanente nos municípios comprovadamente vulneráveis, para que se tenha uma ação continuada”, salientou Marina. Através desse decreto, as ações de prevenção poderiam ser feitas com mais rapidez.

Além disso, serviria para permitirem que obras preventivas, como de estudos de solo, de drenagem e trabalhos de assistência social, possam ser adiantados. “Além da situação de emergência, são os projetos de prevenção, esses são projetos de médio e longo prazo”, endossou a Ministra.