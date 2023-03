Gretchen faz novos procedimentos estéticos; veja como ficou

A cantora Gretchen resolveu na terça-feira (23), realizar novos procedimentos estéticos em seu rosto e no corpo. Após a realização, ela compartilhou com seus seguidores no Instagram os resultados dos procedimentos que fez nos glúteos e no cílios.

“O protocolo completo só está começando. Olha só o resultado de uma semana de tratamento. Imagina quando estiver completo?”, comentou em seus stories aos fãs.

Os procedimentos foram todos realizados em Lisboa, Portugal. Gretchen postou um vídeo nos stories deitada em uma maca enquanto uma profissional realizava o procedimento em seus glúteos.

“Não é fazer uma vez e não voltar mais, tem que fazer manutenção, tem que treinar”, afirmou a cantora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ADVANCED BEAUTY CLINIC (@edrianelidoinoacademy)

Mudança de Gretchen para Portugal

A cantora decidiu mudar de vez para Portugal no ano passado, depois de se cansar de discutir com funcionários de uma oficina ao lado da sua casa em Belém (PA). Eles realizavam os concertos na frente da sua casa impedindo sua entrada e saída.

Ao ver que dois policiais deixaram o carro na frente da sua casa para trocar os pneus ela foi questioná-los e acabou sendo ameaçada pelas autoridades.

Ela tornou a situação pública e contou aos seus fãs que estava decidida a se mudar de vez para Portugal, e hoje reside permanentemente no país.