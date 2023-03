Hacker invade Twitter de Neymar e xinga página ‘Choquei’

Na tarde desta terça-feira (28/3), um hacker invadiu o perfil oficial de Neymar Jr. no Twitter. Na rede social, o jogador de futebol da Seleção Brasileira possui mais de 61 milhões de seguidores.

O responsável pela invasão fez inúmeras postagens aleatórias no perfil do jogador. Pouco tempo depois, as frases foram deletadas. Confira no print abaixo:

Um tweet direcionado à página “Choquei”, ainda continua em exibição na rede social. Confira: