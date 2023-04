Homem é morto a facadas em briga durante bebedeira no Calafate

Rafael Almeida Benvindo, de 36 anos, foi morto com um golpe de faca no abdômen na noite desta sexta-feira (31), durante uma bebedeira em uma casa situada na rua Coelho, no bairro Ilson Ribeiro, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Rafael estava na companhia de “amigos” participando de uma bebedeira no terreno de uma casa quando o grupo acabou se desentenderam e a vítima começou a discutir com dois homens.

Com ânimos exaltados, os três envolvidos acabaram entrando em luta corporal, quando o acusado, até o momento identificado como Léo, tomou posse de uma faca e desferiu um golpe que atingiu o abdômen de Rafael, que não resistiu e morreu na hora. Após a ação, o acusado e o outro envolvido na briga fugiram. A dupla voltou na casa minutos depois achando que a vítima não havia morrido, mas o dono da residência expulsou os criminosos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, para dar os primeiros atendimentos, mas ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar morte a Rafael.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Policiais Militares do 1° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).