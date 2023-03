Horóscopo do dia: a previsão dos signos para esta sexta-feira; confira

Para o signo de Sagitário, hoje será um dia emocionalmente instável. As energias estão altas e você pode sentir um impulso de desejo para encontrar novas experiências e começar desafios novos. Aproveite a liberdade de expressão e liberte-se da construção social e mental limitadora. É importante lembrar que mais do que nunca, é necessário ser cuidadoso com o que diz e o que faz. Algumas palavras podem ferir seus amigos e parentes mais próximos. Procure manter o equilíbrio e focar suas energias naquilo que realmente importa.

Data do signo: 22/11 à 21/12

Anjo da guarda: Rafael

Palpite do dia / Números da sorte: 67-34-59-42-20-62-97

O dia de hoje será muito agitado para você, Capricórnio. Você se sentirá empolgado e com muita energia para realizar todos os seus projetos. Mas mantenha o foco, para não dispersar esforços. Procure pensar com calma antes de tomar decisões importantes. Seja coherente com suas ações. Comprometimento será fundamental para atingir os objetivos. Hoje é um bom momento para desenvolver ideias inovadoras que tragam resultados palpáveis no médio prazo.

Data do signo: 22/12 à 20/01

Anjo da guarda: Uriel

Palpite do dia / Números da sorte: 7-55-15-94-84-38-52

Aquário