Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (28/3)

Alegria

Data estelar: Mercúrio e Júpiter em conjunção

Nada te conecta mais ao Divino em que tudo e todos nos movimentamos e somos do que a alegria, porque apesar de nos voltarmos ao mundo do espírito quando perdemos o controle e nos sentimos no fundo do poço, buscando amparo e proteção, a real e verdadeira conexão se dá através da alegria, esse sentimento exaltado que se irradia pela nossa presença beneficiando a todas as pessoas, próximas e distantes.

A espiritualidade não é uma experiência individual, é a revelação da Vida de nossas vidas interconectada em todas as coisas e todos os seres, e quando sustentamos a alegria leve e desinteressada nós somos a melhor versão de nós mesmos, porque é o momento em que transcendemos a individualidade e ingressamos no Universo Real, de uma única Vida se manifestando por meio de todas as vidas.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Uma atitude sensata na hora certa resolve muita coisa, mas para isso é necessário ter atenção e, principalmente, se antecipar aos resultados, para não sair brigando com quem está tentando ajudar. Olho no caminho.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É tudo muito sutil, mas verdadeiro, mas de um tipo de verdade que ainda não seria sensato comunicar, porque as pessoas não entenderiam e, pior ainda, desvalorizariam. Mantenha o silêncio, mas não por muito tempo mais.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As boas companhias ajudam muito, tanto quanto as más companhias atrapalham. Sua alma, porém, sente uma louca atração pelas pessoas que, sabidamente, provocam estresse e desentendimentos. Por que será isso? Mistério.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Aproveite o que a vida lhe oferecer sem fazer perguntas nem tampouco ingressar no terreno dos dilemas morais, os quais, apesar de legítimos, nesta parte do caminho não teriam nada novo nem bom para contribuir.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As oportunidades que se descortinam neste momento podem não ser tão realistas quanto sua alma precisa, mas pelo menos brindam com um ânimo renovado e, assim, se torna mais fácil reconhecer o que seria melhor fazer.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Andar sempre por terreno seguro é confortável, mas ao mesmo tempo é assim que sua alma deixa de aproveitar algumas oportunidades que, apesar de arriscadas, prometem grandes resultados. Como equilibrar a situação?

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Seria grandioso se todas as pessoas substituíssem a competição pela colaboração, porque nos raros momentos em que isso acontece, como é o caso de agora, é evidente que qualquer futuro desejável depende só disso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Este é um momento cheio de potencialidades, e sua alma corre o risco de se distrair com o encantamento, perdendo a oportunidade de fazer escolhas sábias ao mesmo tempo de cair na tentação das erradas. Discernimento.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Organize direito seu tempo, porque há de haver lugar para tudo, obrigações e entretenimento. As duas situações, apesar de ocuparem margens contrárias, ainda assim podem conviver harmoniosamente na vida de qualquer um.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Agora é bom você tentar se livrar do peso morto que carrega de forma inerte, essas coisas do passado que se alongaram tanto que já mais ninguém se lembra bem como foi que tudo começou. Hora de aliviar o peso.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A rotina não merece a atenção, porque é feita no automático, mas se você fizer a experiência de envolver sua mente e coração em cada uma das pequenas coisas que a compõem, descobrirá uma nova fonte de prazer.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ainda que sinta inseguranças de todos os tipos e tamanhos, vale a pena apostar alto nesta parte do caminho, nem que seja para experimentar um pouco de atrevimento e dar uma bofetada na cara dos seus medos.