Independência enfrenta o Andirá e vitória confirma vaga no returno

Independência e Andirá se enfrentam neste sábado, 1º, a partir das 17 horas, no Florestão, em um duelo importante somente para o Tricolor. Uma vitória coloca a equipe do técnico Eric Rodrigues no segundo turno.

Rodar o elenco

O Independência realizou o último treinamento antes do confronto na manhã desta sexta, 31, no Marinho Monte, e o treinador Tricolor confirmou uma equipe alternativa.

O goleiro Matheus e o volante Pedro serão os únicos titulares para iniciar a partida.

Cumpre tabela

Eliminado do Estadual, o Andirá entra em campo somente para cumprir tabela.

Segundo o técnico João Paulo Lourenço, a equipe vai tentar marcar os primeiros pontos no Estadual.

Trio definido

Ruan Santos apita Independência e Andirá. Os seus auxiliares serão Iago Nascimento e Francisco Júnior.