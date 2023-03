Independência terá time alternativo contra o Andirá no sábado

O técnico Eric Rodrigues comandou um treinamento na manhã desta quinta, 30, no Marinho Monte, e após a movimentação confirmou um time alternativo contra o Andirá. O jogo vai ser realizado no sábado, 1º, às 17 horas, no Florestão.

“Teremos somente o Matheus e o Pedrinho da equipe titular. Vou rodar o elenco porque é fundamental ter todo o elenco pronto no momento decisivo da competição”, explicou Eric Rodrigues

Vitória confirma a vaga

O Tricolor tem a classificação encaminhada para o segundo turno e um triunfo no sábado confirma a vaga. No Estadual de 2022, o Independência foi eliminado no primeiro turno.

Fecha preparação

Com um treino de bolas paradas na manhã desta sexta, 31, no Marinho Monte, o Independência fecha a preparação para a partida contra o Morcego.