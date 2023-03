Ivan Garcez vai ministrar curso para preparação de goleiros em Rio Branco

O instrutor da CBF Academy, Ivan Garcez, vai ministrar nos dias 13 e 14 de maio em Rio Branco um curso para preparação de goleiros com ênfase na parte física e conceitos táticos.

“A preparação de goleiro vem evoluindo muito nos últimos anos e os profissionais precisam acompanhar. O goleiro no futebol atual é muito importante na parte tática e por isso é fundamental uma boa preparação”, avaliou Ivan Garcez.

Física e tática

Segundo Ivan Garcez, um treinador e um preparador físico também estarão no curso para falar a respeito desses aspectos importantes do jogo.

“Não teremos somente a preparação de goleiros. O curso será bem amplo com parte tática e preparação física”, explicou Garcez.

Como participar

De acordo com Ivan Garcez, as inscrições estão abertas com a liberação do primeiro lote.

“As nossas vagas serão limitadas até para que todos possam ter uma atenção e um entendimento maior. Os contatos podem ser feitos via whatsapp no 021982121847”, comentou o instrutor.