Jovens no Acre se mobilizam com influencers para ajudar população atingida pela enchente 

Com a enchente do Rio Acre e dos igarapés decorrentes da forte enxurrada que começou na quinta-feira (23), diversas pessoas da população ficaram desalojadas ou ilhadas em suas casas quase que submersas em diversos bairros na capital acreana.

Nessa situação emergencial, inúmeras pessoas se mobilizam em Rio Branco, exercendo o espírito de solidariedade para auxiliar quem mais precisa nesse momento difícil. Este é o caso de José Vitor Hilário, de 20 anos.

O estudante de Direito rapidamente sensibilizou os amigos. Já na quinta-feira (23), reuniu cerca de 20 voluntários e, sem qualquer apoio financeiro externo, conseguiram um carro e barco para levar produtos de necessidade básica à população ilhada dos bairros.

“A gente se deparou com problema de não ter muita infraestrutura, mas graças a Deus todos se comprometeram e a gente conseguiu o barco. Reunimos donativos, sacolões, marmitas, água e outros e saímos distribuindo nos bairros para as pessoas que mais precisam”, explicou José Vitor.

De acordo com o estudante, as influenciadoras Jessica Ingride e Ludmila Cavalcante conheceram a ação, quiseram ajudar e estão sendo parceiras do projeto nomeado “Aguados”. José relata também que não recebeu auxílio governamental, mesmo que tenha procurado contato. Mesmo com os obstáculos, a ajuda está sendo fornecida.

Iniciativas como esta são muito importantes para a população rio-branquense nesse cenário das enchentes. Os jovens têm ajudado e articulado por conta própria, impulsionando que a assistência chegue até locais distantes.