Levou uma gozada no olho? Saiba se há risco de pegar doenças

Quem faz coito interrompido como forma de prevenir uma gravidez ou mesmo porque gosta de “brincar” com o sêmen durante o sexo sabe que um dos grandes pesadelos da prática é a gozada no olho.

Ainda que o casal tome todo o cuidado, é difícil prever a direção da ejaculação. Logo, entre os adeptos do método, é comum encontrar relatos de momentos em que esse incidente ocorreu.

E fica a dúvida: é possível contrair infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) pelo contato do sêmen com o olho? De acordo com a ginecologista Veridiana Salutti, integrante da Associação Mulher, Ciência e Reprodução Humana do Brasil, a resposta é sim.

“Apesar do risco de contaminação ser menor devido ao tamanho pequeno do olho, a mucosa ocular, assim como as mucosas do nariz, da boca e dos genitais, pode ser a porta de entrada para as ISTs. Caso ocorra o contato, o ideal é lavar o local com soro fisiológico e não usar água, sabão e nem água destilada”, alerta a médica, em nota.

Fetiche?

Quando o fetiche de “gozar na cara” entra na equação de uma transa, as chances de terminar a noite com sêmen nos olhos aumentam ainda mais. A prática é comum quando os envolvidos têm taras como a crinofilia, que é o tesão por secreções da parceria: saliva, suor, sêmen, entre outros.

Nesse caso, se não houver conhecimento prévio da pessoa com quem se está transando e para evitar maiores problemas, o ideal é dar preferência para outras partes do corpo que não tenham mucosas expostas.