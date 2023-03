Lewis Hamilton brasileiro? Entenda porque o piloto se identifica tanto com o Brasil

“Gostaria de cumprimentar o governo brasileiro, acho incrível o que eles fizeram ao responsabilizar alguém, mostrando às pessoas que isso não é tolerado. Racismo e homofobia não são aceitáveis e não há lugar para isso em nossa sociedade”, disse o piloto, ao atender a imprensa em Albert Park, na Austrália.

Relação com o Brasil já é antiga

Não é de hoje que Lewis Hamilton mostra identificação com o Brasil. Seja pela amizade já demonstrada com o jogador Neymar ou a cantora Anitta, o piloto está estrelando desde o final de fevereiro uma campanha publicitária para o Itaú Personnalité.

No filme, dirigido por Alex Gabassi, diretor brasileiro que já esteve à frente de episódios da série The Crown, Hamilton fala de sua relação com o Brasil e da recepção sempre calorosa dos torcedores, que sempre o ajudam a superar os desafios. No final, ele recebe um boné com a nova logo do Itaú Personnalité.

Essa é a primeira vez que o piloto da Fórmula 1 faz uma campanha na publicidade brasileira. Analistas do mercado calculam que ele deva ter recebido entre 2 e 3 milhões de dólares – talvez um pouco mais – para ser o nome do Itaú Personnalité.

Especialistas em marketing esportivo entendem que essa associação tem a ver com uma aproximação de Lewis Hamilton com o público da América do Sul como um todo.

“Hamilton tem uma relação pessoal com o Brasil verdadeira e sabe ativar isso em torno da idolatria que gera de construção da carreira. Graças a essa autenticidase, ele consegue ter acesso a um mercado extremamente forte como o brasileiro, como nenhum outro piloto estrangeiro jamais teve. Ter patrocinadores locais por aqui é uma consequência natural”, analisa Bruno Maia, CEO da Feel The Match e especialista em inovação e novas tecnologias do esporte.

“Quando você associa a marca de um banco à imagem de um piloto, você está indo além de conceitos como velocidade, excelência ou segurança, mas sim de similaridade de valores e características, que são atributos específicos que uma marca empresta ao outro. E o Hamilton ainda tem um componente a mais, que é uma relação autêntica com o Brasil. Se a ponto de ter conta no Personalité não dá para saber, mas que ele tem um vínculo verdadeiro com o nosso país, isso já foi observado em diversas atitudes dele. Foi um movimento ousado do Itaú, mas também do Hamilton, que claramente se abre o mercado sul-americano, começando pelo principal e maior deles, que é o Brasil”, corrobora Armênio Neto, especialista em novos negócios do esporte.

Além da campanha em rede aberta de televisão, o contrato prevê peças publicitárias nas ruas e em plataformas digitais. O slogan da campanha é o “Sempre em movimento”, e o conceito do Itaú Personnalité foi de apresentar sua nova identidade visual. Voltado para um público de alta renda, a campanha tenta unir o reconhecimento de tradição e longevidade do Itaú Personnalité com o desejo de atrair novos clientes.

“O Hamilton é um atleta que é muito presente nos meios de comunicação através das posições que ele possui, principalmente em causas sociais. E ele acaba desenvolvendo muitos posicionamentos de temas que são pertinentes com a nossa sociedade. Isso faz com que ele seja, além das conquistas na pista, um atleta que passa a ter uma percepção, de boa parte do mundo, diferenciada, porque ele que não fica em cima do muro. Isso com certeza contou muito para o banco escolher ele como embaixador da marca”, aponta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, empresa que gerencia e intermedia contratos entre atletas, clubes e entidades.

Ele complementa: “O Itaú é um banco gigante, que tem atuação não só do Brasil mas também nos Estados Unidos, e no momento em que o atleta cede sua imagem, o banco quer ter essa associação com os atributos dele. Do outro lado, o Hamilton também estará se beneficiando disso porque ele passa a estar constantemente na mídia além da parte esportiva. A presença dele no mercado publicitário brasileiro será ainda maior.”

Além do piloto, a campanha terá campanhas com outras personalidades, casos da atriz Débora Nascimento, do ator Marcos Veras, da empresária Camila Coutinho e da tenista brasileira Bia Haddad.

“O Hamilton é um ídolo mundial, mas sempre demonstrou muito carinho pelo público brasileiro, um dos mais fanáticos pela Formula 1 desde sempre. Além disso, o piloto possui Ayrton Senna como sua principal referência, mesmo tendo vivenciado a carreira do brasileiro quando era criança, o que mostra que ele dá valor às suas raízes. Então, essa ligação do inglês com o Brasil vem, primeiro, das pistas da F1. O Brasil é capítulo importante da vitoriosa carreira de Hamilton e esta ação é mais um capítulo de toda essa história. Por parte do Itaú, passa um recado importante de que, ao utilizar o Hamilton, está se associando a um desportista que é considerado uma referência em sua categoria e tido, por muitos, o melhor piloto dos últimos tempos. Desta forma, o Itaú sutilmente tenta se posicionar como a melhor opção em seu segmento. Além disso, associar a imagem do banco a um ídolo mundial como Hamilton mostra também a força da marca, expandindo sua mensagem além das fronteiras do Brasil”, encerra Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa de marketing esportivo que também gerencia contratos entre atletas, clubes e entidades.