Libertadores: confira como ficaram os grupos do torneio

Os caminhos da fase de grupos da Libertadores estão traçados. Nesta segunda-feira (27/3), a Conmebol sorteou, em Luque, no Paraguai, as oito chaves da edição 2023 do principal torneio da América do Sul. O Brasil será representado por sete equipes: Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras.

Atual campeão, o Flamengo reencontrará o Racing após a eliminação nas oitavas de final da edição de 2020. O Grupo A será completado por Aucas, do Equador, e Ñublense, do Chile. Campeão nas versões de 2021 e 2020, o Palmeiras enfrentará Barcelona-EQU, Bolivar e Cerro Porteño pela chave C.

No Grupo B, o Internacional disputará a classificação contra o Nacional-URU, Metropolitanos-VEN e Independiente Medellín. Na chave D, o Fluminense jogará a vaga contra River Plate, The Strongest e Sporting Cristal. Campeão em 2012, o Corinthians reencontrará o Independiente del Valle e medirá forças contra o Argentinos Juniors e o Liverpool-URU no “E”.

O Grupo G é o único da Libertadores com dois brasileiros: Atlético-MG e Athletico-PR. A dupla nacional é favorita pela vaga, mas brigará pela classificação com os paraguaios do Libertad e dos peruanos do Alianza Lima.

Grupo A

Flamengo

Racing (Argentina)

Aucas (Equador)

Ñublense (Chile)

Grupo B

Nacional (Uruguai)

Internacional

Metropolitanos (Venezuela)

Independiente Medellín (Colômbia)

Grupo C

Palmeiras

Barcelona (Equador)

Bolívar (Bolívia)

Cerro Porteño (Paraguai)

Grupo D

River Plate (Argentina)

Fluminense

The Strongest (Bolívia)

Sporting Cristal (Peru)

Grupo E

Independiente del Valle (Equador)

Corinthians

Argentinos Juniors (Argentina)

Liverpool (Uruguai)

Grupo F

Boca Juniors (Argentina)

Colo-Colo (Chile)

Monagas (Venezuela)

Deportivo Pereira (Colômbia)

Grupo G

Athletico-PR

Libertad (Paraguai)

Allianza Lima (Peru)

Atlético-MG

Grupo H

Olimpia (Paraguai)

Atlético Nacional (Colômbia)

Melgar (Peru)

Patronato (Argentina)