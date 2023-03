Líder da Semana do BBB23 será definido em prova de resistência

Dessa vez, a Stone é a dona da prova e fez com que os participantes ficassem fantasiados de maquininha de cartão. Além disso, eles precisam ficar apertando um botão e só podem soltar quando uma contagem regressiva aparece no telão.

As dificuldades, entretanto, não param por aí. Os confinados ficam sobre uma plataforma que fica girando e funciona como se fosse uma esteira. Os brothers, então, precisam ficar andando enquanto o objeto fica em movimento. Além disso, em determinados momentos, fumaça e vento também atrapalham os participantes.

Quando um participante é eliminado, uma contagem regressiva é feita, a prova é “pausada” durante alguns segundos e permite com que os restantes na dinâmica descansem por um curto período de tempo.

Caso os participantes continuem na prova até o programa ao vivo de amanhã, um desempate será realizado.

Ainda durante a noite, com cerca de 15 minutos de prova, Marvvila e Amanda foram eliminadas.

Dinâmica da semana

Nesta quinta-feira (30/3), acontece a Prova do Líder, que ainda não teve as regras reveladas, e todos jogam. O vencedor vetará um participante do mesmo embate na semana que vem. O Poder Curinga será leiloado no sábado (1º/4) e se chamará Poder Real. Quem comprar, estará imune. No mesmo dia, o Anjo será disputado em dupla e deixará alguém fora da mira dos outros participantes em consenso.

Já no domingo (2/4), dia da formação do Paredão, cada participante votará em duas pessoas. Desta forma, os a dupla que receber mais indicações, estará na berlinda. Entretanto, os emparedados pela casa terão outra missão: imunizar dois participantes de maneira relâmpago. Assim, os dois que sobrarem estarão no Paredão. Logo depois, a Prova Bate-Volta define quem vai para a votação popular.

Diferente do que sempre acontece no BBB23, o público votará para deixar na casa. “Quem você quer que fique no BBB23”.

A configuração ficará da seguinte maneira:

Quem comprou o Poder Curinga está imunizado

Dupla de Anjo imuniza, em consenso, um participante

Líder indica uma pessoa

Cada confinado vota em dois participantes e uma dupla irá ao Paredão

Os dois mais votados, e que estão na berlinda, imunizam duas pessoas de maneira relâmpago.

Os dois participantes que não foram citados em nenhuma dinâmica, está no Paredão.

Bate-Volta

Público vota para deixar no BBB23 – “Quem você quer que fique no BBB23”