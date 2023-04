Mãe é presa por obrigar a filha de 13 anos a se prostituir por R$ 50

Uma mulher de 48 anos foi presa nesta sexta-feira (31/3) em Pedra Branca do Amapari, no Amapá, por obrigar a sua filha de 13 anos a se prostituir por R$ 50. A mãe da adolescente estava foragida desde 2018 após ser condenada por estupro de vulnerável.

Segundo o delegado Antério Almeida, o crime aconteceu em 2010. A mulher havia sido condenada e presa, mas recebeu o benefício da saída temporária e não retornou mais à Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

“A condenada praticou o crime no ano de 2010 e foi denunciada pelo Conselho Tutelar. Ela levava a própria filha, uma adolescente, para uma pousada no centro da cidade. Lá, um determinado homem mantinha relações sexuais com a garota e pagava a quantia de R$ 50 por isso”, explicou o delegado Almeida.

As invetigações apontaram que a mulher também levava uma outra adolescente que era amiga da sua filha para manter relações sexuais com um homem em uma pousada no centro da cidade.

Na época, a mãe da vítima e o homem acusado de manterem relações sexuais com as adolescente foram condenados por estupro de vulnerável.