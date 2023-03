No Acre, moradora denuncia empresa por negar a transportar passageiro em voo

A morada do município de Santa Rosa do Purus, Jakeline Pinheiro, afirma que uma empresa responsável pelos voos que saem direto de Manoel Urbano até o município isolado do Acre, se recusou a transportar seu marido na manhã desta quarta-feira (29).

Segundo ela, seu marido pagou duas passagens de táxi e saiu de Sena Madureira para chegar no horário combinado ao aeroporto. Ela afirma que a empresa cobra um valor alto pelas passagens (R$900,00 de ida e volta) e alegou excesso de peso na bagagem do seu companheiro.

- Publicidade-

“Quando ele chegou lá, ele disse que já se deparou com o piloto um pouco alterado, por causa das questões de bagagens de passageiro”, explica Jaqueline.

Ela afirma também que foi cobrado R$ 750,00 da passagem junto com a bagagem e que o seu marido se recusou a pagar.

“Meu marido falou que não. Que achava isso um absurdo. Sendo que a bagagem dele não dava aquele valor de excesso de R$250,00 a mais”, afirma.

Para ela, toda essa situação é humilhante para a população do município, já que todos dependem dos voos para saírem ou entrarem na cidade.

Consultado pela reportagem do ContilNet, o piloto da empresa, Carlos Martes, explicou que ele não se recusou a levar o passageiro, mas sim respeitou a decisão dele em não pagar o excesso de bagagem.

“O valor da bagagem é 10 kg por passageiro e ele estava com 38 kg. E é uma bagagem com certo volume, não é uma bagagem pequena. E quando passa dos 10 kg cobra-se o excesso de bagagem e ele não quis pagar. E eu respeito”, justifica o piloto.