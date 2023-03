No Acre, motorista que colidiu contra caminhão de lixo precisa de doação de sangue raro 

Um acidente ocorreu a partir da colisão de uma caminhonete e um caminhão de coleta de lixo no dia 15 de março, na BR 364, sentido Porto Velho/Rio Branco. O motorista da caminhonete, Francisco Cruz de Lima, de 30 anos, ficou gravemente ferido e precisa de doação de sangue.

Francisco está em estado avançado de anemia, com água no pulmão após passar por cirurgia para retirada do baço, um pedaço do intestino e cirurgia de uma fratura exposta no fêmur. O sangue precisa ser tipo O-.

- Publicidade-

Conforme as informações das autoridades, no acidente, Francisco ficou preso às ferragens e foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros Militar, que enviou uma unidade de resgate. Ele também teria sofrido um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE), de natureza leve.

Atualmente, ele está no centro cirúrgico B, leito 149. A doação precisa ser feita em seu nome, Francisco da Cruz Lima de Souza.