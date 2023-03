O que é backup? Entenda como fazer e como funciona a cópia de arquivos

- Publicidade-

Fazer um backup ajuda a proteger os dados em caso de falha do dispositivo ou do sistema, como uma pane de hardware, um ataque de vírus, um erro humano ou até mesmo um desastre natural.

Se os dados estiverem armazenados em outro lugar, será possível recuperá-los facilmente e minimizar o tempo de inatividade. Entenda, nas linhas a seguir, o que é backup, como fazer e como funciona.

Tudo sobre backup

O TechTudo reuniu nove coisas que você precisa saber sobre backup na lista abaixo. A seguir, confira os tópicos que serão abordados neste guia.

O que é backup e por que é útil? Backup no computador Backup usando um pen drive Backup usando um HD externo Backup em arquivos na nuvem Backup em dispositivos móveis Verifique seus arquivos após fazer o backup Tipos de backup Programas para fazer backup

1. O que é backup e por que é útil?

Fazer backup é útil para proteger contra a exclusão acidental de arquivos importantes. Se um arquivo for excluído por engano, o backup permitirá que ele seja recuperado rapidamente, evitando a perda permanente dos dados.

Além disso, a ação garante a continuidade do negócio e a proteção da privacidade. Se os dados críticos forem perdidos ou comprometidos, isso pode resultar em perda de receita, interrupção das operações e riscos de segurança. Fazer backup regularmente ajuda a minimizar esses riscos e manter os dados seguros e disponíveis quando necessário.

Quem já perdeu informações salvas no PC sabe da importância do backup. Fazê-lo regulamente é uma forma de manter os arquivos da cópia de segurança sempre atualizados com o que há no HD. O backup pode ser feito em arquivos salvos no computador, no celular e no tablet, mas o ideal é armazenar cópias em dispositivos diferentes para garantir que não sejam perdidas em caso de roubo, por exemplo.

2. Backup no computador

Uma das formas mais simples e rápidas de fazer um backup é com mídia física, gravando os dados em CD, DVD e Blu-ray. Para isso, o Windows oferece diversos programas de gravação que permitem ao usuário salvar seus arquivos com segurança.

Esses dispositivos são baratos e, se usados para fazer uma cópia de segurança de arquivos sigilosos, podem ser guardados em lugares seguros, como um cofre. Porém, dependendo da quantidade de arquivos, serão necessários vários CDs, DVDs e Blu-rays para fazer o backup completo. Isso pode complicar o controle e organização de todos eles. Além disso, essas mídias podem ser corrompidas ao longo do tempo. O ideal é etiquetar os CDs gravados.

3. Backup usando um pen drive

Já o pen drive é um dispositivo mais versátil que também pode ser usado para guardar uma cópia de segurança dos arquivos do seu computador. A ferramenta permite o fácil manuseio dos arquivos, com a possibilidade de levá-los com você para qualquer lugar. Porém, se o backup reunir um número grande de dados, será preciso um pen drive com grande capacidade de armazenamento ou mais de um dispositivo.

4. Backup usando um HD externo

Outra forma bem simples é fazer backup dos arquivos com um HD externo. Este, geralmente, possui um grande espaço de armazenamento, pode ser guardado em um cofre e também se conecta facilmente ao computador.

Se escolher fazer o backup em um pen drive, DVD ou HD externo, é extremamente importante armazenar os dispositivos em um lugar seguro. Isso é essencial para evitar que pessoas não autorizadas tenham acesso aos arquivos. Outra alternativa de segurança é criptografar dados e fazê-lo com periodicidade para mantê-lo atualizado.

5. Backup em arquivos na nuvem

Atualmente, existem diversos serviços online que permitem o armazenamento de arquivos na nuvem, como o Google Drive, Dropbox e SkyDrive – todos contam com planos gratuitos. Já os usuários do macOS, iPhone e iPad (iOS) podem usar também o iCloud – que também possui um plano grátis – para manter uma cópia de segurança de seus dados. Todos permitem acessar os dados online, sem precisar de mídia física.

Fazer backups usando esses serviços permite não só manter os arquivos salvos com segurança, como também ter maior facilidade na hora de acessá-los em qualquer outro computador ou dispositivo móvel, como tablets e celulares. Com o recurso de nuvem, é possível fazer a cópia de segurança tanto de documentos, fotos e vídeos salvos no computador, quanto nos smartphones ou tablets.

6. Backup em dispositivos móveis

Donos de celulares e tablets também podem usar aplicativos para fazer backup de suas fotos, vídeos e outros documentos salvos em dispositivos móveis, como o SMS Backup. O app, disponível para download grátis no Android, permite que usuários do sistema gravem cópias de todas as suas mensagens de texto em uma conta do Google na forma de calendário. Para iOS (iPhone), há o iCloud e o iTunes.

7. Verifique seus arquivos após fazer o backup

Antes de usar qualquer cópia de segurança, é importante verificar se nenhum dos arquivos salvos estão corrompidos. O tempo, a umidade e outros fatores podem prejudicar mídias físicas. Para isso, é importante realizar testes periódicos para verificar se os dados estão gravados de forma perfeita. Antes de gravar, também é interessante checar se tudo o que você deseja guardar está em perfeito estado para não ter uma surpresa desagradável meses depois, quando for consultar os mesmos dados. Caso perca os seus dados, alguns programas podem ajudar a recuperá-los no PC.

8. Tipos de backup

Existem vários tipos de backup disponíveis para diferentes tipos de dispositivos e sistemas, como smartphones, computadores e servidores. Alguns exemplos comuns incluem o backup do WhatsApp, backup de fotos e vídeos, backup do iPhone e backup do Windows.

O backup do WhatsApp é uma opção útil para quem usa o mensageiro com frequência, pois permite que o usuário faça backup de suas mensagens, fotos e vídeos, para que possa restaurá-los facilmente em caso de perda ou troca de aparelho. O backup pode ser armazenado na nuvem ou no próprio dispositivo.

O backup de fotos e vídeos é outra opção popular para quem quer proteger suas memórias digitais. Existem diversas opções disponíveis, desde o backup automático em nuvem, como o Google Fotos ou o iCloud, até o armazenamento em dispositivos externos, como HDs ou pen drives.

O backup do iPhone é uma opção importante para quem utiliza o smartphone da Apple, pois permite que os dados do aparelho sejam salvos em caso de perda ou troca de dispositivo. O backup pode ser feito por meio do iCloud ou de um computador com o iTunes instalado.

O backup do Windows é uma opção essencial para quem utiliza um computador com esse sistema operacional. Ele permite que todos os dados do dispositivo sejam salvos em um local seguro, para que possam ser recuperados em caso de problemas como panes, vírus ou erros humanos. Em resumo, alguns exemplos comuns de backup incluem:

Backup do WhatsApp: permite que o usuário salve suas mensagens, fotos e vídeos no dispositivo ou na nuvem;

Backup de fotos e vídeos: permite que o usuário salve suas memórias digitais em dispositivos externos ou na nuvem;

Backup do iPhone: permite que os dados do dispositivo sejam salvos no iCloud ou em um computador com o iTunes instalado;

Backup do Windows: permite que todos os dados do computador sejam salvos em um local seguro para recuperação em caso de problemas.

9. Programas para fazer backup

Existem diversos softwares disponíveis para fazer backup no PC com Windows ou macOS. Esses programas são desenvolvidos com recursos para ajudar a garantir a proteção de dados e evitar perda de informações importantes. Com esses programas, o usuário pode selecionar os arquivos que deseja fazer backup, escolher o local onde os dados serão salvos e agendar backups automáticos.

Entre os programas de backup mais populares, estão o EaseUS Todo Backup, o Acronis True Image, o Carbonite, o Backblaze e o Macrium Reflect. Cada um desses programas tem suas próprias características e opções, para atender às necessidades de diferentes usuários.

