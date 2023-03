O que se sabe sobre o retorno de Bolsonaro ao Brasil, depois de 3 meses nos EUA

Após incertezas e vários adiamentos, Jair Bolsonaro (PL) retorna ao Brasil na manhã desta quinta-feira, 30. O ex-presidente passou uma temporada de três meses nos Estados Unidos, para onde foi faltando três dias para o fim de seu mandato, se recolhendo em um condomínio-resort na região de Orlando, na Flórida.

De acordo com a assessoria do Partido Liberal, Bolsonaro chega ao Aeroporto Internacional de Brasília ainda pela manhã. Um esquema de segurança foi preparado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) e pela Polícia Federal (PF) para a chegada dele. Veja como vai ser:

• PF não permitirá que o ex-presidente use o saguão principal do aeroporto por segurança;

Segundo o diretor da PF, Cezar Luiz Busto, a orientação é que Bolsonaro faça o desembarque em uma área restrita do Aeroporto Juscelino Kubitschek para evitar aglomeração de apoiadores no saguão;

• Ele deverá passar pelo procedimento convencional de inspeção das malas na Alfândega, onde apresentará à Receita Federal recibos de eventuais compras;

• O desfile em carro aberto também não será permitido pela SSP-DF, pois infringe o código de trânsito;

• A presença de parlamentares ligados ao político não será permitida na área restrita do aeroporto;

• A SSP-DF montou uma mega estrutura de monitoramento do trânsito e deve contar com um efetivo reforçado de policiais militares e agentes do Dentran para garantir o deslocamento de Bolsonaro até a sede do PL;

• A autoridade aeroportuária estima que 137 operações áreas serão realizadas até as 10h desta quinta. Qualquer movimentação atípica nas proximidades do Aeroporto de Brasília pode afetar a malha área de todo o País;

A SSP-DF afirmou que os apoiadores de Bolsonaro passarão por revistas nos pontos de controle ao longo do trajeto de deslocamento, em caso de “situações suspeitas”;

Quando chegar à sede do PL, no Complexo Brasil 21, o ex-presidente deve ser recebido pela esposa, Michelle Bolsonaro, pelo presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, e pelo secretário de relações institucionais do partido, general Braga Netto, entre outras autoridades.

Eventos ou falas de Bolsonaro não estão previstos para ocorrer na quinta-feira. Ele deverá receber os cumprimentos de parlamentares do PL e de outras autoridades dentro do Complexo Brasil 21, com acesso restrito só a convidados.

A previsão é de que o ex-presidente assuma formalmente a função de Presidente de Honra do Partido Liberal já na semana que vem, quando deverá começar a despachar em seu escritório.

*Com informações do Estadão